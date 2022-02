El Navata no acabarà la present temporada al grup 17 de Tercera Catalana. La junta directiva del club, en la seva primera temporada al capdavant, ha decidit retirar definitivament el primer equip de la competició a causa de "la falta de compromís i serietat per part de la meitat de la plantilla". I és que, aquesta jornada passada, l'equip es va presentar al duel contra el Vilamalla amb només nou efectius amb el resultat de 0-17. Una situació recurrent aquest curs, on ja es van produir suspensions de partit "in situ" com contra el Cistella, amb menys de set jugadors per disputar el partit després del xiulet inicial.

Així doncs, la FCF ha rebut la notificació del club i ha decidit, aquest dimecres al vespre en el Comitè de Competició, aplicar l'article 288 del RG. Com que la retirada s'ha produït abans de començar la segona volta de competició, l'equip queda automàticament exclòs de la competició i queden anul·lats els resultats. A efectes pràctics, no afecta significativament a la classificació, almenys en la puntuació, ja que l'equip va sumar el ple en derrotes en les disset jornades del primer tram de lliga. Tot i el contundent comunicat, el club ha volgut agrair l'esforç del tècnic i alguns jugadors, tot i "no ser suficient" per salvar la situació.