El Roses City ha fet trontollar la zona alta de la classificació després de sumar l’empat contra el Viladamat al Mas Oliva (0-0). Un punt important pels locals, que continuen aspirant a la zona alta, mentre que els de Botxi sumen la tercera jornada consecutiva sense guanyar amb el tercer empat. Això sí, sense haver perdut cap partit aquesta temporada, el Viladamat té una jornada menys, amb un duel pendent contra el Portbou.

Qui deixa enrere dues derrotes consecutives és el Base Roses, que ha guanyat a Cistella aquest cap de setmana (1-2) amb doblet de Mito (16’) i (17’), un dels noms propis del futbol altempordanès de les últimes dues dècades. Txema Montoro ha retallat la distància (20’) i, tot i la insistència local en el tram final, i un possible penal no assenyalat, els rosincs han sumat els tres punts per deixar enrere una mala dinàmica de resultats i sumar una nova victòria.

Tanmateix, la golejada de la jornada l’ha signat el Vilamalla amb un 0-17 al camp del Navata, on els locals han jugat amb nou tot el partit.