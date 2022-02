L’Escala recupera el lideratge de Primera Catalana després d’imposar-se al Bescanó (1-3), un derbi gironí d’infart que ha acabat amb el triomf escalenc per recuperar la primera plaça del grup i guanyar un rival directe. Per la seva banda, la Jonquera no ha jugat aquest cap de setmana per l’ajornament del duel contra el Palamós.

Respecte al derbi, el partit s’ha decidit a la segona meitat, quan Henry Gilham ha obert la llauna a favor dels costaners (65’). Poc després, Jordi Turon ha empatat l’encontre (72’), però els altempordanesos han sabut reaccionar a la perfecció amb un gol de Jam Baldeh (77’) i el segon de Henry (89’) per arrodonir la tarda a Bescanó, sumar els tres punts, la segona victòria consecutiva i recuperar el lideratge en solitari de la categoria. Aquest cap de setmana, els escalencs reben la visita del Mataró al Nou Miramar el diumenge, a les 4 de la tarda, mentre que La Jonquera rep el Llefià a Les Forques el diumenge a les 4 de la tarda.