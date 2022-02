El Prisco-l’Escala ha celebrat el dos de dos en victòries en els dos derbis altempordanesos corresponents a la jornada deu de lliga, disputats aquest cap de setmana passat al pavelló municipal escalenc. I és que, a Segona Catalana, les noies costaneres s’han imposat al Bàsquet Vilafant (48-34), mentre que, a Tercera Catalana masculí, el conjunt escalenc ha sumat el triomf davant l’Escolàpies Figueres (92-69) aquest dissabte passat. Respecte a la jornada catorze, la corresponent a aquest cap de setmana, l’Escala masculí ha descansat, l’Escolàpies Figueres ha guanyat l’Escola Pia Olot (64-48), les jugadores del Bàsquet Vilafant han encarat jornada de descans, i el femení del Prisco-l’Escala ha perdut contra el Banyoles (62-55).

A Primera Catalana, l’Adepaf ha frenat la bona dinàmica aquest cap de setmana i ha perdut contra el Bescanó (78-56). Els figuerencs són penúltims en la classificació abans de rebre la visita del Tona B, el cuer de la categoria, aquest dissabte (20 h).

A Segona Catalana, en masculí, el Bàsquet Vilafant ha celebrat una important victòria contra el Nou Caules Club de Bàsquet (46-74), aconseguint consolidar-se en la vuitena posició de la taula amb cinc victòries i vuit derrotes, abans de rebre la visita del Torelló SM el dissabte que ve (17.45 h).

A Tercera Catalana, més enllà de l’Escala i l’Escolàpies, el Castelló ha perdut per ben poc davant el Sant Gregori (55-57). Els castellonins són vuitens amb tres victòries i vuit derrotes, just per sota l’Escolàpies (4-7) i lluny de l’Escala (8-1) que ocupa la tercera posició.