Tot el que comença té el seu final. El conjunt júnior absolut del Club Gimnàstica Rítmica Figueres (CGRF) tanca una etapa guanyadora al club altempordanès després del campionat d’Espanya del desembre passat, posant el punt final al grup format per Carla Roura, Laia Gómez, Aroa Cabello, Marta Fernández i Abril Cusí. Gairebé set anys després que les més veteranes comencessin a rodar, amb diferents canvis amb el pas dels anys, la majoria de les cinc gimnastes deixen enrere una exigència i un ritme competitiu inassolible en aquest moment que, a més de les diferències d’edat, impedeixen la continuïtat de les Monsters, amb el desgast de la pandèmia com a escenari de fons.

«Jo no hauria continuat. No em donaven les hores i tampoc podríem haver competit, ja que som fins a dos anys més petites. Han passat molts anys i crec que ja ha acabat», explica Roura. En la mateixa línia s’ha manifestat Gómez, afegint que «el nivell d’exigència amb els estudis és complicat de combinar». D’altra banda, hi ha qui sí que continuarà entrenant i competint, com és el cas de Cabello o Fernández. «Aquest esport necessita molta dedicació i en nivell absolut necessita molt sacrifici per compaginar-ho», explica Cusí. «L’exigència sempre hi és», afegeix Roura.

Format l’any 2015, l’evolució del grup, amb fins a cinc membres més que han entrat i sortit en aquest temps, ha anat a l’alça. Des de coronar-se campiones de Catalunya l’any 2018 i 2020, fins a les cinc participacions en el campionat d’Espanya.

Un viatge de vida

Amunt i avall, el grup de competició ha participat en cites per a tot el territori nacional. Aquests viatges han estat un dels records que, segons asseguren les protagonistes, s’enduran de la seva etapa competitiva, a més d’una amistat i companyonia que ja es dona per entesa. «Em quedo amb les companyes. Hem fet molts viatges juntes. L’esport ens ha ajuntat», assegura Roura, igual que Gómez, i en la mateixa línia de la resta de companyes. «Em quedo amb les amistats que fas, els bons moments dels entrenaments, els viatges i les coses que hem fet juntes», recorda Cabello.

«En aquest esport, si fas conjunt, has de tenir molta companyonia i ho hem tingut. Ens ho hem passat molt bé i ens hem donat suport sempre», assegura Fernández, un sentiment que també explica Cusí. «A pista es nota molt tot això. Quan som gent que ens portem bé i ens coneixem des de petites, quedar fora de casa, fer els viatges juntes, ens ha fet estar més coordinades».

Les classificacions pels campionats d’Espanya i la participació a l’Euskalgym han estat els punts més destacats d’un viatge que ha arribat a port. I és que, amb el pas dels anys, els cicles competitius acaben, a vegades no com s’espera, ja que és obvi l’efecte de la pandèmia en la moral col·lectiva després de dos anys d’escenari advers. Tot i això, el balanç del viatge és més que positiu, segons les protagonistes, per afrontar noves etapes a la vida.

Cinc noms més en la història del grup

Amb el pas del temps, des de la formació del grup l’any 2015, fins a cinc gimnastes més han compartit conjunt al CGRF. Judith Núñez, Txell Ferrerfàbrega, Isona González, Marta Miró i Jana Compte han entrenat i competit amb les Monsters. De les sis membres inicials, n’han arribat fins al 2022 quatre, a més dels cinc noms anteriors, i les incorporacions. Un total de deu gimnastes que han pres part en els èxits esportius del conjunt des de fa gairebé set anys. Un grup que ha acabat el seu cicle competitiu aquest any, ja que, individualment, algunes continuen.