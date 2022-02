La Unió Esportiva Figueres ha perdut als Canyars contra el Castelldefels (1-0). Una derrota per la mínima que fa mal, ja que l’equip suma la sisena ensopegada en vuit jornades de lliga. A més, aquest curs, una bona quantitat de punts han arribat de les visites lluny de Vilatenim, una dinàmica de resultats que no està acompanyant en aquest tram del curs, que deixa els altempordanesos sisens per la cua amb vint punts i una situació molt ajustada que es pot complicar en qualsevol moment.

Aquest cap de setmana, en un duel molt igualat contra un Castelldefels que no deixa de ser rival directe, els figuerencs han ensopegat a causa d’un gol local poc després de començar la segona meitat. Manuel González ha estat el botxí dels altempordanesos amb un gol que ha servit al Castelldefels per distanciar-se una mica més en la taula amb la Unió. I és que l’equip vencedor, on hi juga Carles Gallardo, excentral del Figueres, és el rival immediat a la taula, i ja suma quatre punts més que els de Moi Hurtado. «La primer part ha estat igualada i a la segona hem sortit malament i faltats de tensió, però amb alguna contra els podíem agafar, l’hem tinguda i després ens han marcat. Després ens hem bolcat, hem tingut oportunitats i hem estat més valents. És una llàstima, marxem amb un gust amarg. Les baixes ens estan condicionant molt», ha explicat el tècnic Moisés Hurtado en la roda de premsa posterior al partit. En aquest sentit, el Figueres ha comptat amb fins a vuit baixes confirmades per aquest duel: Nil, Jose, Urri, Pol Blay, Tarrenchs, Maynau, Rami i Carlos. Aquest cap de setmana, els unionistes reben la visita del Vilafranca, diumenge a Vilatenim, a les 18h per intentar aixecar el cap.