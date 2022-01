El Futbol Club Vilamalla continua consolidant-se a pas fer després de la seva presentació oficial per a la temporada 2021-22. Enguany, el club ha presentat un total de quinze equips, catorze dels quals de base, amb més de dos-cents jugadors i jugadores, i quinze entrenadors. Amb trenta-tres persones vinculades al dia a dia del futbol a Vilamalla, el club continua consolidant-se amb el pas dels dies en unes instal·lacions envejables de gespa artificial, després de la inversió de l’ajuntament els últims anys.

«Nosaltres continuem formant als jugadors en totes les etapes. Vam haver de parar per la pandèmia, però hem pogut presentar oficialment el nou camp el dia de la presentació, i ens feia molta il·lusió», explica Àngel Costa, coordinador esportiu del club. A més, la voluntat del club, des del punt de vista esportiu, continua sent la de creixement. «Volem fer les coses a poc a poc i bé. Si aconseguim que hi hagi equips que ens puguin donar alegries i pujar, millor, però l’objectiu és que els nens i nenes es formin a l’escola de futbol i que pugui jugar tothom» afegeix Costa sobre el futur del futbol base al poble.