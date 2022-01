El Barça femení ha obert la jornada 19 de la Primera Iberdrola guanyant 4 a 0 al Betis, amb una golejada liderada per Asisat Oshoala, que amb un hat-trick a la primera meitat, ha guiat el camí de les blaugranes cap a la seva 18a victòria consecutiva en lliga.

A l'Estadi Johan Cruyff el partit ha començat amb el passadís de l'equip bètic a les recents campiones de la Supercopa. Ja amb el cronòmetre en marxa, la cita ha prosseguit amb l'habitual domini ofensiu d'un Barça que aquesta vegada va trobar en Oshoala el seu encert.

La nigeriana ha completat un hat-trick en la primera part anotant en els minuts 18, 36 i 44 creant així una diferència complicada per a les verd-i-blanques que s'han esforçat en defensa però no han pogut impedir el quart gol que ha arribat per mitjà de Fridolina Rölfo al minut 66.