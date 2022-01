La Sussissa torna a marcar el calendari de curses de la comarca arribant a la seva sisena edició aquest cap de setmana del 29 i 30 de gener. Una de les curses que no ha parat de créixer des de la seva creació, tornarà a omplir Espolla i l’entorn de l’Albera amb, de moment, més de quatre-centes persones inscrites. Amb la fita d’intentar arribar a les cinc-centes cinquanta, les inscripcions per a la cursa i les seves activitats estan obertes fins al dijous a la nit a través de la pàgina web.

«És una marxa molt popular de deu quilòmetres. Mai hem pensat fer-la més llarga i més elitista, ja que participen tant atletes que volen fer-la en quaranta minuts com famílies que l’acaben en dues hores caminant. Tothom és benvingut. És la gràcia de la Sussissa, que podem recuperar aquest 2022, ja que l’any passat no la vam poder celebrar a causa de la pandèmia», explica Jordi Pijoan en veu de l’organització de l’Ajuntament d’Espolla. De fet, la cursa recupera vells corriols abandonats de la zona d’Espolla i l’Albera, amb un recorregut adaptat per a la participació de tota mena de nivells que passa per llocs inèdits des de fa anys, fonts, entre altres paratges del paisatge altempordanès.

El dissabte 29 de gener està prevista l’entrega de dorsals, juntament amb les xerrades del conegut corredor Samuel Dávila (18 h) i Teresa Forn (18.30 h), la campiona del món de curses de muntanya l’any 2002 i que continua en actiu amb més de seixanta anys. A més, es passarà el documental inspirat en Dávila titulat El camino hacia un sueño. Anteriorment, Forn va córrer la Sussissa de fa dos anys i protagonitzarà una xerrada titulada «Passió per les curses de muntanya».

Respecte als protocols Covid, des de l’organització s’ha decidit suspendre el pica-pica variat de dissabte a la tarda, després de les xerrades, mentre que l’esmorzà tradicional i l’avituallament en cursa continuen sense alteracions.

S’espera una gran afluència de corredors i corredores de França, tal com indiquen les primeres dades d’inscripcions, en una cursa que compta amb l’assegurança bàsica i una samarreta inclosa en la inscripció.