El duel entre la Unió Esportiva Figueres i el Santaperpetua ha quedat ajornat aquest cap de setmana i l’equip de Primera Catalana no tornarà a competir, en principi, fins al dimecres 2 de febrer contra el Sant Gabriel B a domicili (20 h). Després, un cop fixada la data per a recuperar el partit que s’havia de disputar aquest cap de setmana passat, les unionistes encaren la jornada de descans aquest dissabte i diumenge que servirà per fer net i preparar el partit contra el Montcada del 5 de febrer, també lluny de Vilatenim (20 h).

Baixant una categoria, a Segona Catalana, l’Esplais ha sumat l’empat en la seva visita a l’Estartit (2-2) amb gols d’Elba Álvarez (20’) i Alexandra Cortizo (79’), ocupant la penúltima posició a la taula amb quatre punts. Per la seva banda, l’AE Roses ha perdut contra el Pontenc B (4-2), amb gols de Natàlia Martín (16’) i Tatiana Cantero (89’).