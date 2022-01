L’alegria de la jornada a Segona Catalana ve de la mà de la Marca de l’Ham. Continua vigent el bon estat de forma dels homes d’Edu Ortega, que aquest cap de setmana han aconseguit imposar-se a l’Amer (1-0), amb un solitari gol d’Antonio Morata en el tram final de l’enfrontament (84’). Amb aquesta victòria, els figuerencs sumen dotze punts de quinze possibles en el segon tram del curs, escalant fins a la sisena posició amb vint-i-tres punts i mirant de reüll la lluita de la zona alta de la classificació.

Precisament, en la lluita pel lideratge, l’Empuriabrava-Castelló ha perdut aquest cap de setmana en el duel directe contra el Can Gibert (4-0), un contundent resultat contra els gironins que allunya el líder fins a sis punts i una jornada menys respecte als homes de Txema Ortega, que no han estat capaços de superar un equip que es postula com a campió de la categoria. A més, el Porqueres d’Àngel Roig ha assaltat la segona posició després de superar el Llançà (3-1).

Tanmateix, l’AE Roses ha signat la derrota de la jornada amb el marcador més ampli, ja que el Bosc de Tosca no ha perdonat aquesta jornada, marcant des del primer minut, i dominant el joc i el marcador fins al final per enfosquir una mica més la jornada dels equips altempordanesos a Segona Catalana.