El FC l’Escala no es despenja de la lluita pel lideratge del grup després de superar Les Franqueses aquest cap de setmana (2-1). Una victòria vital per deixar enrere les dues ensopegades contra el Mollet i el Parets. De fet, els escalencs recuperen virtualment el lideratge de Primera Catalana, ja que el Bescanó no ha jugat contra el Parets aquesta jornada. Amb vint-i-nou punts, els de Sepu continuen en un gran estat de forma i recuperen moral amb aquest triomf que ha començat a madurar amb el gol d’Àlex Sánchez en els primers instants del duel (8’). Una diana de Henry Gilham (36’) ha donat tranquil·litat en els últims instants del primer temps, però el visitant Balde ha retallat la distància en el marcador (55’), una reacció que, afortunadament per a l’Escala, no ha anat a més.