L’Adepaf ha aconseguit sumar la tercera victòria del curs aquest cap de setmana contra el Ceset (77-75). Al pavelló municipal de Castelló d’Empúries, els homes d’Oriol Rabert i Pere Pla han sumat la segona victòria consecutiva en un partit que s’ha decidit en el tram final a cara o creu. Els figuerencs han sabut sobreposar-se a una primera meitat irregular amb un tercer període molt bo (22-10). El patiment acabat donant els seus fruits, i encaren el que queda de temporada amb una mica d’optimisme: són desens (3-8) amb dos duels encara pendents, abans de visitar el Bescanó aquesta jornada.

A Segona Catalana, el duel programat entre el sènior masculí del Bàsquet Vilafant i el Farners no s’ha celebrat aquest cap de setmana passat, mentre que el femení ha caigut davant el Ceset (48-41), la setena derrota del curs, per situar-se en la setena posició virtualment. I és que el Prisco-l’Escala femení ha encarat una nova jornada de descans, tenint dues jornades menys que les vilafantenques, que es veuran les cares aquesta setmana, dissabte (17.30 h) per recuperar el derbi pendent de la jornada 10.

A Tercera Catalana, el Prisco-l’Escala i el Bàsquet Castelló han descansat aquesta jornada, mentre que l’Escolàpies ha marcat el seu ritme a la pista del Sant Gregori per aconseguir la tercera victòria de la temporada (66-77). Aquest cap de setmana, també dissabte, l’Escala rep la visita del conjunt figuerenc per recuperar el partit pendent de la jornada 10, després del derbi altempordanès femení (19h).