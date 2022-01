La Unió Esportiva La Jonquera ha acabat amb la mel als llavis davant la Montañesa. Els homes d’Arnau Liesa han aconseguit una de les millors actuacions de la temporada a Les Forques, però no ha estat suficient per a certificar el que hauria estat el primer triomf de la temporada pels altempordanesoso a la categoria. Un gol al descompte de Xavi Múrcia ha allargat la dinàmica de resultats del La Jonquera a fins a vuit derrotes consecutives.

Respecte al duel, els fronterers han sabut dominar a la Montañesa en molts moments del partit, un duel contra una plantilla amb veterans del futbol català, com Jordi Aumatell o Velillas, que no han acabat de funcionar del tot bé davant els altempordanesos a Les Forques. En els últims instants del duel, La Jonquera no ha convertit un mà a mà amb el porter visitant i, en la mateixa jugada, al contraatac, la Monta ha frustrat les esperances de La Jonquera, que haurà d’esperar, com a mínim, una setmana més per celebrar la primera alegria del curs.