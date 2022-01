Jornada estranya i sense gaire encert pels equips capdavanters del grup 30 de la Quarta Catalana. I és que el líder, l’Esplais ha cedit per tercera vegada aquesta temporada algun punt davant un rival. En aquest cas, l’Escala B ha sumat un molt bon punt contra els castellonins (3-3), un empat que l’Esplais ha aconseguit en l’últim sospir amb els dos gols de Sulaiman Agbalou i una diana de Guillem Navarra (84’). Abans, Ribert Fernández ha obert la llauna (9’), seguit d’un gol de Martí Montsuñer, a més d’una altra diana del veterà l’artiller del filial de l’Escala, Fernández (59’).

Qui no ha pogut rascar res aquesta jornada és l’Agullana, que ha caigut estrepitosament al camp del Mont-ras B en una de les pitjors primeres meitats de l’equip. Tot i el resultat final, els baixempordanesos han obert la llauna a la primera meitat amb el gol de Khalil Daia (20’). Deixant enrere la primera meitat, la represa ha comptat amb més insistència per part dels altempordanesos, però la desfeta s’ha materialitzat en el tram final, amb l’equip bolcat a dalt, el Mont-ras B ha trobat les escletxes per arrodonir la tarda i segellar el 4-0 definitiu, un resultat dolorós, però no determinant, dels fronterers que buscaran redimir-se davant el Vilafant la pròxima jornada.

Tanmateix, l’AE Roses B ha estat un dels dos únics equips que ha guanyat aquest cap de setmana amb rúbrica altempordanesa a la categoria, imposant-se per 0-1 davant el Fortià gràcies al gol de Nelson Hinojosa (8’). Per la seva banda, l’altra victòria de la comarca a Quarta l’ha signat el Base Roses B davant el Siurana (1-2). El filial rosinc ha anat per davant en el marcador en tot moment amb els gols de Marc Ricart (26’) i Adrià Giner (38’). Tot i això, Teixi ha marcat en el temps de descompte per posar emoció a un duel que ha acabat amb la victòria visitant.

Altrament, Vilafant i Espolla han empatat aquest cap de setmana (2-2). Moha Chaibs ha obert la llauna a favor de l’Espolla (19’), que ha vist el contracop d’Idrissa Balde per part dels vilafantencs (28’). Carlos Rodríguez ha culminat la remuntada en primera instància, però Gerard Fornieles ha empatat en el temps de descompte per segellar la igualtat final en el marcador.