El Club Esportiu Fortià va celebrar la seva presentació oficial per a la temporada 2021-22 el dissabte 8 de gener, on el club va presentar els set equips en sis categories diferents per aquest curs. Després del primer equip, de dalt a baix, l’entitat presidida per Josep Rosillo va celebrar la presència dels equips juvenil, cadet, infantil, aleví i dos benjamins, aquests dos últims competint en les lligues del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

Sota la coordinació d’Àngel Romans, el club ha aconseguit consolidar el futbol de base al municipi, a més de recuperar jugadors que haurien marxat anteriorment per la falta d’equips. «Mantenim viu el futbol base a Fortià, a més que recuperem el juvenil. Han pogut tornar jugadors que havien marxat anteriorment i és una bona notícia», explica Joan Cuadrado, secretari de l’entitat. A més, la nova categoria fa que les aspiracions de poder nodrir el primer equip amb nous jugadors joves en un futur sigui una realitat. «Si tot va bé, podrem fer que la base arribi al primer equip de Quarta Catalana», afegeix Cuadrado. Respecte al nombre de jugadors, gairebé noranta jugadors i jugadores formen part del club entre primer equip i base, tot i que la situació epidemiològica va evitar que molts poguessin prendre part de la presentació. Tanmateix, la valoració ha estat «molt positiva» pel poble i el club.