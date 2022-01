El club de rem del Xon’s Empuriabrava obre un 2022 engrescador després del gran èxit aconseguit l’any 2021. I és que l’entitat castellonina entrena per intentar superar els bons resultats de la temporada passada, un any marcat per la pandèmia, però també pels resultats assolits, especialment de l’equip de veteranes. Divuit mesos després e no competir, el Xon’s va tornar a l’aigua a Castelldefels el passat mes d’abril, on les veteranes es van imposar en la prova classificatòria pel campionat d’Espanya i, per la seva banda, el conjunt mixt va acabar en la cinquena posició. Tanmateix, els dos equips veterans del Xon’s van competir uns dies després a Dénia, on les remeres van acabar en la quarta posició del campionat d’Espanya, mentre que l’equip masculí va acabar en la catorzena posició de llaüt mediterrani en una prova estatal on van participar prop de cent tripulacions diferents d’arreu del territori. Un 2021 d’èxit pel club, que busca superar les marques en aquest 2022 que comença.

Tot i la preparació de l’equip veterà femení, que havia de competir aquest cap de setmana a Flix, la pandèmia ha impedit que puguin participar aquest cap de setmana i el debut de l’equip de veteranes haurà d’esperar, com a mínim, a la regata d’Empuriabrava, prevista pel pròxim diumenge 6 de febrer, corresponent a la II Regata de lliga llaüt Mediterrani, en categoria de cadets, juvenils, sèniors i veterans. La tradicional prova castellonina se celebrarà en poc més de dues setmanes per fer la posada de llarg de la temporada, almenys per a les veteranes del Xon’s. Una cita que va quedar congelada en el calendari a causa de la pandèmia, ja que la federació catalana de rem va apostar per un calendari curt a la primavera del 2021. El Descens pels Canals d’Empuriabrava, que arriba a la quarta edició, la pandèmia va obligar a reprogramar-la per a la tardor del 2021 o fins al febrer del 2022. En el segon escenari, el club espera poder celebrar la prova sense incidents, sempre amb el respecte de l’auge de la pandèmia i la situació epidemiològica del moment, que entra en el calendari competitiu de la federació catalana de rem. El club castelloní continua aglutinant dues modalitats diferents de rem, la de banc fix i mòbil. Un dels pocs clubs de tot el territori català que ajunten aquestes dues propostes per la seva situació estratègica a prop del mar i l’aigua dolça, continua consolidant-se al municipi com una de les referències d’aquest esport a la comarca. I és que el Xon’s s’ha convertit en tota una institució d’aquest esport transversal a l’Alt Empordà, el club de referència altempordanès en aquesta modalitat. Respecte al calendari competitiu d’aquest 2022, en llaüt mediterrani, la tercera prova està prevista pel 27 de febrer, encara sense determinar l’escenari. La quarta cita se celebrarà a Badalona el 13 de març, seguida de la cinquena prova a Sant Jaume el 27 de març. La sisena regata està prevista pel 10 d’abril a Castelldefels. Per últim, en el primer tram del 2022, està programat el campionat de Catalunya pel cap de setmana del 4 i 5 de juny i se celebrarà ben a prop de l’Alt Empordà. Banyoles acollirà el campionat català en poc menys de cinc mesos, on les veteranes del Xon’s buscaran revalidar el títol de campiones de Catalunya que van assolir l’any passat. De fet, l’èxit de les veteranes va representar el primer títol de la categoria en els fins llavors quinze anys d’història de l’entitat, mentre que els veterans van acabar en una respectable cinquena plaça. Amb tots aquests precedents, el club de rem castelloní té motius de pes per poder encarar aquest 2022 amb la motivació de seguir el ritme sobre l’aigua.