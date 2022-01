L’Empuriabrava-Castelló continua a la segona posició després d’empatar davant el Porqueres d’Àngel Roig (0-0). Un duel de la zona alta de la taula que ha acabat amb taules per mantenir la lluita pel liderat del grup, que manté el Can Gibert, tot i no competir aquest cap de setmana. El duel dels gironins d’aquest cap de setmana passat contra l’AE Roses ha acabat ajornat-se a causa de la pandèmia i encara no hi ha data definitiva per a recuperar-se.

Entre tant, els homes de Txema Ortega continuen la seva pugna amb trenta-dos punts, cinc per sota els gironins que tenen una jornada menys, i un punt per sobre del Porqueres, precisament, rival directe en aquest tram de la temporada on els castellonins opten a tot. Tanmateix, l’única alegria de la jornada l’ha donat la Marca de l’Ham. Els homes d’Edu Ortega han superat el Camprodon amb un solitari gol de Ribeiro (60’) per certificar la tercera victòria en quatre jornades de la segona volta. Els figuerencs estan en plena forma en aquest segon tram del curs i ja sumen les mateixes victòries que en tota la primera volta, una progressió ascendent que situa la Marca de l’Ham en la sisena posició amb vint punts. Per la seva banda, el Llançà ha perdut contra el Sant Jaume de Llierca (1-4), en un duel complicat pels costaners.