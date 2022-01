Ple en derrotes dels equips altempordanesos a Primera Catalana, i és que l’Escala no ha pogut imposar-se al Parets (2-1) i la Unió Esportiva La Jonquera ha caigut davant el Lloret en el derbi gironí (1-2).

En la visita dels del Nou Miramar al Parets, un rival directe de la zona alta de la classificació, l’equip ha sumat la segona derrota consecutiva, tot i l’empat de Jam Baldeh al minut 43, poc abans del descans. En el temps afegit, el Parets ha aconseguit el gol de la victòria, un gol que allunya una mica més els altempordanesos de la primera posició després d’encadenar dos caps de setmana sense sumar. Tanmateix, la derrota del Bescanó deixa els escalencs en la segona posició a només un punt dels gironins.

Per la seva banda, la Jonquera ha celebrat la seva presentació oficial per a la temporada 2021-22 aquest cap de setmana, coincidint amb el duel contra el Lloret, on els gironins s’han imposat gràcies a un doblet de Sohna. Tot i el gol de Joel Casado a la segona meitat (54’), els d’Arnau Liesa hauran d’esperar com a mínim una setmana més per poder celebrar la primera alegria del curs.