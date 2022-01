La cursa Balcó de l’Empordà que se celebra a Palau-saverdera des de l’any 2015, arriba a la seva 7a edició el proper diumenge 13 de febrer. La cursa compta enguany amb algunes novetats; i és que per primera vegada, la cursa comptarà amb 3 recorreguts diferents: la marxa, l’exprés i la trail.

La marxa tindrà el seu tradicional recorregut, es pujarà a Sant Onofre i tot seguit s’arribarà a Mas Ventós per la pista. Des d’allà es tornarà a baixar al poble. En total uns 7km amb uns 300 metres de desnivell positiu. És la ruta familiar, apta per tots els públics, i des de la que es podrà gaudir de les millor vistes de la Badia de Roses i de la plana de l’Empordà.

L’exprés, que s’organitza per primera vegada, és una ruta amb un recorregut més exigent, apte per a qualsevol persona que hagi tastat les curses de muntanya. El recorregut ressegueix bona part dels dòlmens del sud de la muntanya de Verdera amb l’ermita de Sant Onofre com a punt més elevat. Són 10 km amb un desnivell notable, de 750 positius.

La trail arriba a la seva 3a edició i enguany s’ha incrementat el nombre de quilòmetres, de 16 a 21, esdevenint una mitja marató de muntanya. Amb un desnivell de 1.600 positius, és el recorregut exigent de la cursa, pensada pels amants de les curses de muntanya. La ruta portarà als participants a banda i banda de la muntanya de Verdera, essent el castell de Sant Salvador el punt més elevat. El traçat també passa pel Monestir de Sant Pere de Roda, el conjunt arqueològic de Sant Elena i l’ermita de Sant Onofre.

L’hora de sortida de la trail i l’exprés és a les nou del matí, mentre que la marxa sortirà a les deu. La sortida i l’arribada seran a la plaça Font Mallola de Palau-saverdera.

La cursa comptarà amb diversos avituallaments en diferents punts dels recorreguts, a més de l’avituallament final a la Font Mallola, a l’arribada.

Les inscripcions són obertes i es poden fer a www.curses.cat.

La cursa és organitzada per l’Associació Excursionista Balcó de l’Empordà i l’Associació Cultural i Recreativa el Fitó, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palau-saverdera.