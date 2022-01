El bàsquet altempordanès ha tornat a la pista majoritàriament després de l’aturada nadalenca, on el duel de Primera Catalana de l’Adepaf contra el Cabrera ha quedat ajornat fins al dia 27 de febrer. Tanmateix, els figuerencs tenen a l’agenda el duel contra el Ceset aquest dissabte (20h).

Baixant una categoria, a Segona Catalana masculí, el Bàsquet Vilafant ha sumat el triomf aquest cap de setmana contra el Cassanenc (41-59) i tornarà a competir al pavelló Joel González de Vilafant aquest dissabte (16h) contra el Farners. En femení, les vilafantenques han sumat el triomf aquest cap de setmana passat contra el Banyoles (53-43), mentre que el Prisco-l’Escala no ha jugat el seu duel contra el Vilablareix, reprogramat fins al 26 de febrer. Aquest cap de setmana, el Bàsquet Vilafant visita la pista del Ceset, mentre que l’Escala encara la jornada de descans.

Baixant una categoria més, a Tercera Catalana, l’Escolàpies Figueres ha descansat aquest cap de setmana, però el plat fort de la jornada l’han protagonitzat els altres dos representants altempordanesos de la lliga. El Bàsquet Castelló ha aconseguit imposar-se en el derbi de l’Alt Empordà davant el Prisco-l’Escala amb un ajustat 69 a 68. I és que el duel entre els dos representants de la comarca no ha decebut, amb un duel intens i disputat fins al final, on els castellonins han pogut celebrar el triomf, el tercer de la temporada, per escalar momentàniament fins a la setena posició. Immediatament després, l’Escolàpies Figueres, amb un parcial de dues victòries i sis derrotes ocupa la vuitena posició amb dues jornades menys respecte als castellonins, mentre que el Prisco-l’Escala suma la primera derrota de la temporada, amb un balanç de set victòries més, ocupant la tercera posició, amb dues jornades menys respecte al segon, i una menys respecte al líder, la Vall d’en Bas.

Aquest cap de setmana, castellonins i escalencs descansen, mentre que l’Escolàpies Figueres visita la pista del Sant Gregori aquest dissabte (19 h).