El Fricafor-Futbol Sala Vilafant es va proclamar campió de la Copa Girona fa uns dies. En un partit disputat i intens davant el Lloret de Mar, els vilafantencs van aconseguir superar un rival de Divisió d’Honor amb quatre gols d’Aleix i un de Pedro (5-1). Amb la presència de quatre juvenils a l’equip, els de Juan Diego Murillo fan un pas endavant aquest curs amb la Copa, sense perdre de vista l’objectiu del club: recuperar la categoria i sumar l’ascens.

«Era una competició que ens feia molta il·lusió. Realment, veníem de dues derrotes doloroses en lliga i l’equip arrossegava mancances d’una pretemporada ja complicada. Es notava la millora, però ens faltava una mica més, un pas endavant en el joc. Els resultats no arribaven com ens agradaria i la Copa ha estat una motivació extra», explica el tècnic del Futbol Sala Vilafant sobre la consagració de l’equip en el torneig nadalenc. I és que, segons ell mateix, la Copa ha fet fer un pas endavant fonamental per a l’equip, encarant el que queda de lliga amb il·lusions renovades. «Hem fet un salt de nivell que s’ha notat en el joc, la intensitat, l’atac i la defensa. Hem pogut jugar al nivell d’equips que estan per sobre la nostra categoria», afegeix.

En la competició regular, a Primera Catalana, els vilafantencs ocupen la segona posició per darrera el Malgrat, un equip que suma el nou de nou en victòries aquest curs i té nou punts més que el Vilafant. Els de Juan Diego Murillo tenen un balanç de sis victòries i tres derrotes aquest curs, unes dades que no l’exclouen de seguir competint per l’única plaça d’ascens, deixant de banda possibles compensats. «El nostre objectiu és competir cada cap de setmana com si fos una final. Nosaltres volem estar atents al que fem nosaltres, anar partit a partit i centrar-nos en les coses que depenen de nosaltres», comenta.

Així doncs, el Malgrat és el rival a batre aquest curs per intentar retornar l’equip a Divisió d’Honor, tot i que el tècnic és mostra molt més concentrat en el dia a dia i la feina a curt termini per intentar assolir-ho. «Quan vam jugar contra el Malgrat, ells van ser superiors. Esperem haver evolucionat i millorat, emportar-nos els tres punts i seguir competint fins al final, sense fixar-nos massa en la classificació. No tirem la lliga, volem competir-la fins al final», afegeix.

Els jugadors que pugen

El Fricafor-Futbol Sala Vilafant ha confeccionat una plantilla curta amb la intenció de donar sortida a jugadors del filial i, fins i tot, el juvenil. «Hem anat a la copa amb quatre juvenils. L’Isma, l’Izan, l’Eloy i l’Èric ens van ajudar. Ens han salvat força i hem pogut preparar-ho bé gràcies a ells. Van jugar una estona i són d’una altra pasta. Tenen molta il·lusió, són jugadors agraïts per poder formar part de l’equip i són gent que suma. Estem molt contents que hagin pogut venir», explica el tècnic sobre la pedrera vilafantenca que va poder formar part de l’èxit de la Copa Girona.

Els juvenils omplen l’equip campió

Fins a quatre jugadors juvenils van completar l’equip que s’ha coronat campió de la Copa Girona. A causa de la participació del filial a la competició, cap dels membres del segon equip van poder ajudar l’equip en la fase final, però sí els d’un graó més. L’Isma, l’Izan, l’Eloy i l’Èric van participar en els entrenaments i partits aquest Nadal passat per completar un equip campió.

Segons el mateix club, aquesta és la línia que vol projectar, amb els joves jugadors de la base cremant etapes internament per poder nodrir un equip amb denominació d’origen empordanès.