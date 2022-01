El Peralada suma la quarta jornada consecutiva sense guanyar després de l'empat que ha conreat avui al seu camp contra el San Cristóbal. Plagat de baixes i amb la novetat de Juvi a l'onze inicial, els homes entrenats per Héctor Simón han vist com els barcelonins s'avançaven en el marcador. A la represa, Casanova ha fet l'empat en el marcador en un duel on els xampanyers han jugat deu minuts amb inferioritat per l'expulsió de Josu al minut 80. Aquest resultat fa que el Peralada sumi la quarta jornada sense guanyar i es despengi del lideratge.