El resultat era l’anècdota del 44è Trofeu Costa Brava solidari, que han guanyat les llegendes del Girona després d’imposar-se al Barça Legends amb els gols d’Alberto Manga a la primera part i Jordi Matamala a la segona (2-0). Allò que realment importava era donar suport a Juan Carlos Unzué en la seva lluita contra l’ELA (esclerosi lateral amiotròfica). Un total de 1.231 espectadors han assistit aquest migdia a Montilivi per ajudar a la causa. I és que els diners recaptats per la venda d’entrades aniran destinats íntegrament a la Fundació Miquel Valls, que té cura pels malalts d’ELA a Catalunya. A part, s’han fet donacions directes a la fundació.

“Els protagonistes són els veterans. Vull agrair al Girona la iniciativa i l’organització del Troneig Costa Brava benèfic contra l’ELA. També als patrocinadors del club per fer una donació directa a la Fundació Miquel Valls. Alhora, la implicació del FC Barcelona per ser aquí amb totes les llegendes. I el més important, agrair-vos a tots els que heu decidit comprar una entrada, ser aquí amb nosaltres i acompanyar-nos perquè la recaptació va directa a la fundació que ens cuida a tots els afectats d’ELA a Catalunya. Encara em segueixo sentint com ells: exjugador i entrenador. Així que disfruteu d’una estona amb els amics, donant un cop de mà a una causa molt necessitada”, ha dit Unzué.

Personalitats com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president del Barça, Joan Laporta, o Eusebio Sacristán, en una de les seves primeres aparicions després de patir un greu accident el desembre del 2020, s’han deixat veure en el duel benèfic. A l’exentrenador del Girona se l’ha vist molt bé i content de retrobar-se amb excompanys. A més a més, també hi havia jugadors del primer equip del Girona com Arnau Martínez i Ramon Terrats.

Fitxa tècnica

Llegendes Girona FC: Iraizoz, Jose, Serra, Migue, Jaume Duran, Melero, Matamala, Manga, Arnal, Moha i Geli. També han jugat Mallo, Oscar Álvarez, Richy, Giralt, Raset, Xavi Acín, Dani Zamora i Peragón.

FC Barcelona Legends: Aangoy, Tortolero, Márquez, Juan Carlos, Amor, Mendieta, Sergi, Goiko, Jofre, Luis García i Saviola. També han jugat Felip, Nadal, Juan Carlos Moreno, Javi García, Oscar Arpón, Carreras, Miquel Soler, Roger, Déhu i Pinilla.

Gols: 1-0, min. 29: Manga; 2-0, min. 61: Matamala.

Àrbitre: Aguilar Rodríguez.

Estadi: Montilivi, 1.231 espectadors.