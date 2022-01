La tennista catalana Paula Badosa ha conquerit aquest dissabte el torneig de Sydney (Austràlia), de categoria WTA 500 i preparatori per a l'Open d'Austràlia, després de vèncer en la final la txeca Barbora Krejcikova (6-3, 4-6, 7-6(4)), número quatre del món, i suma així el seu primer títol de l'any i el tercer de la seva carrera.

En un partit equilibrat i que s'ha resolt en el 'tie-break', la catalana, actual número nou del món, ha sabut patir i mantenir la calma per continunar invicta davant de la jugadora centreeuropea, que l'ha portat al tercer i definitiu set.

Dues hores i 22 minuts després de començar el partit, Badosa ha certificat el seu ple en finals del circuit WTA --tres de tres-- per alçar el seu tercer permi, després dels del 2021 a Belgrad --WTA 250-- i l'Indian Wells --WTA 1000--. Amb això, es garanteix pujar aquest dilluns al millor rànquing de la seva carrera, el sisè lloc, de manera que assistirà com una de les principals favorites al grand slam oceànic.

Tot i que ha començat el duel amb un trencament, la de Begur ha vist com Krejcikova se l'ha tornat en el quart joc. Així, s'ha armat de força per guanyar els últims quatre jocs i ha provat de rematar el triomf en la segona màniga. No obstant això, ha cedit el primer servei, i tot i que també ha aconseguit fer-li un 'break' a la txeca, s'ha acomiadat del parcial amb un error.

Tot s'ha hagut de decidir en un últim set que ha arribat a la mort sobtada després que totes dues s'intercanviessin trencaments. En aquest, Badosa ha començat per darrere, però ha remuntat per recuperar la iniciativa i ha confirmat la seva tercera victòria en tres partits contra Krejcikova --després de les de primera ronda del Mutua Madrid Open (6-1, 7-5) i dels vuitens de l'Indian Wells (6-1, 7-5)-- i el tercer títol de la seva carrera.