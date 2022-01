Els nou representants altempordanesos del club Swimfaster Salt van aconseguir ni més ni menys que dinou medalles i un nou rècord d’Espanya en la quarta edició del Campionat Màsters d’Hivern celebrada a les instal·lacions del CN Sabadell.

El jonquerenc Sergi Aznar va obtenir cinc medalles d’or, una plata i un nou rècord estatal en els 4 x 50 metres estils. La navatenca Cristina Bruñol va sumar dues medalles d’or, una plata i un bronze; Unai Moreno va ser el segon altempordanès amb més medalles d’or assolides al Màsters amb un total de tres; Mireia Prats (Viladamat) va sumar una plata i un bronze; el llançanenc Albert Ibiza una medalla de plata; el figuerenc Carles Cufí una altra medalla de plata; la figuerenca Cristina Nierga una medalla d’or; i la navatenca Lídia López va sumar una medalla de plata, on també va participar Ester Biarnés (Biure), completant un paper excepcional dels altempordanesos en la competició.

En total, el club va aconseguir trenta-cinc medalles i dues marques estatals comptant a tots els integrants de l’equip, no només els altempordanesos, en una competició on el Swimfaster Salt va acabar en la tercera posició per nombre de medalles.

Entre el 8 i 9 de gener, van participar, en total, seixanta clubs i cinc-cents vuitanta-vuit nedadors i nedadores amb un gran èxit dels representants de la comarca de l’Alt Empordà.