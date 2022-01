La Marca de l’Ham ha sumat el triomf aquest cap de setmana en el derbi altempordanès contra el Llançà (2-0) amb els gols de Gabri Escalona (65’) i Ribeiro (89’). Amb aquest triomf, els homes d’Edu Ortega sumen el sis de nou punts possibles en aquesta segona volta de campionat, on només han perdut contra l’Empuriabrava-Castelló que, precisament, aquesta jornada ha fet un pas endavant per acostar-se perillosament al lideratge del grup.

Els homes de Txema Ortega han superat el Sant Jaume de Llierca (1-3) amb un doblet de Pol Compte (7’) i (75’), i una diana de Toni Ruedas (51’). Amb aquesta victòria, els costaners en sumen nou, a més de quatre empats i només una derrota. Amb trenta-un punts, l’Empuriabrava-Castelló no havia estat mai tan a prop del lideratge d’un Can Gibert que ha perdut aquesta setmana contra el Bosc de Tosca (4-1), sumant la seva segona derrota consecutiva, i aplanant el camí per un possible lideratge altempordanès més aviat que tard.

Tanmateix, l’AE Roses no ha pogut superar el Porqueres aquest cap de setmana (4-2). Tot i intentar-ho, els homes d’Àngel Roig han sabut controlar el partit davant un conjunt rosinc que ha retallat distància en el marcador amb els gols de Tidiane i Gueye, sense èxit final, i caient a la desena posició.