El Peralada ha empatat 1-1 al camp de la Pobla de Mafumet. Els xampanyers han vist com els locals s'avançaven a la primera part gràcies a un gol d'Óscar Gómez després d'una centrada de Fidel. La resposta dels empordanesos no ha arribat fins a la segona meitat. Casanova ha estat el més murri per caçar un refús, driblar el porter i marcar el gol de la igualada al minut 65.

Amb l'empat, el Peralada veu com Girona B i Olot amplien amb dos punts el seu avantatge al capdavant de la classificació.