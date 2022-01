El Figueres ha aconseguit el primer triomf com a local de la temporada davant els Sants per dos gols a zero. Els homes de Moisés Hurtado no havien estat capaços d'obtenir els tres punts en tota la primera volta. En un duel directe per la salvació, els empordanesos han trencat la malastrugança a Vilatenim gràcies a dos gols a la primera part. Arimany ha fet el primer de penal al minut 24. Cinc minuts abans de la mitja part, Suaibo s'ha inventat un autèntic golàs. El davanter ha arrencat al seu camp una conducció i s'ha desfet de tots els rivals per acabar superant el porter rival. Els blanc-i-blaus han pogut ampliar l'avantatge al segon temps, però el marcador no s'ha mogut.

La victòria dona aire al Figueres que s'allunya a quatre punts del descens que marca el Sants.