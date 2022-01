El complex poliesportiu de Llers està a punt de materialitzar un nou pas endavant en la seva proposta. Les instal·lacions gestionades pel Club Tennis Alt Empordà ultimen la construcció de dues pistes de pàdel homologades, una aposta que completa l’oferta esportiva, recreativa i familiar de les instal·lacions de Llers. I és que, des de fa uns mesos, l’entitat gestiona l’espai amb el gimnàs de Llers, que ha tingut una gran acceptació gràcies a les seves quotes competitives i l’oferta esportiva al cor de la comarca.

Així doncs, previsiblement a partir del pròxim 15 de gener, les pistes de pàdel de Llers estaran cent per cent operatives per als usuaris i abonats, un reclam que, juntament amb el bar restaurant, ofereix una proposta esportiva, lúdica i social per a tots els amants de l’esport de la raqueta de la comarca. A més, els preus competitius que ofereixen els abonaments conviden a plantejar-se el pas per les instal·lacions municipals de Llers. L’abonament al gimnàs costa 25 euros mensuals, i inclou l’ús de les instal·lacions i màquines, a més de poder gaudir de les activitats dirigides, com pilates, HIIT, spinning i manteniment. Per 35 euros al més, deu més que la quota base, es podrà tenir accés a tot el recinte, incloses les pistes de pàdel projectades, per un preu d’1,5 euros l’hora en aquestes últimes, amb reserva prèvia.

Tanmateix, l’entitat gestora posa a disposició dels usuaris la quota familiar. Per 75 euros mensuals, tota la família podrà gaudir de les instal·lacions esportives de Llers, el gimnàs i les noves pistes de pàdel; una oferta atractiva per a l’esportista que vulgui compartir l’experiència en família al municipi.

Tota la informació actualitzada respecte al complex esportiu de Llers i les seves prestacions es poden trobar a la pàgina web www.clubtennisaltempordafigueres.com.