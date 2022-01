La Marnedató de Port de la Selva va reunir a prop d'una cinquantena de nedadores i nedadors aquest diumenge passat per a una bona a causa. I és que la prova organitzada per l'Ajuntament, amb la col·laboració del Club Nàutic de la Selva i SALAsalut, va aconseguir recaptar uns 1.200€ aproximadament per a La Marató de TV3.

En un matí emboirat a la comarca i la temperatura de l'aigua sobre els 12ºC, la primera edició de La Marnedató es va poder celebrar sense incidents, una travessia en aigües obertes en dues modalitats de 1,5km i 0,5km. En la primera, el podi masculí va ser omplert per a nedadors del GEiEG, amb Adrià Luque en primer lloc, seguit d'Agustí Planas (també guanyador local) i Teo Marín. En femení, va vèncer la nedadora del Club Natació l’Hospitalet, Alba Maestro, seguida d’Adela Ferràndez i en tercer lloc la nedadora de les Tintoreres Llançà, Gisel·la Cano.