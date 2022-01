Els de la UE Siurana s'han trobat aquest matí que algú havia entrat al seu camp per trencar les porteries. L'acte vandàlic estava "signat" amb petites banderes d'Espanya.

Des de fa uns dies, el club pateix un linxament digital de caire feixista. L'excusa ha sigut la darrera publicació que han fet a Twitter on publicaven una foto del seu equip, acompanyat de tres més (cap espanyol) amb el missatge "Bones festes i puta Espanya".

Bones festes i puta Espanya. pic.twitter.com/S0zVS9C0Oq — UE Siurana (@uesiurana) 27 de diciembre de 2021

En aquesta publicació es poden llegir respostes com "Huele a cámara de gas..."; "Y que vuestras putas madres (para el que la conozca) se ahoguen con las uvas"; o "Una bomba en el centro de vuestro campo si que sería una buena fiesta". Els encarregats de portar el compte informen que això és constant també a través de missatges directes.

Els jugadors de la UE Siurana no s'amaguen en dir que són antifeixistes, fins al punt de portar-ho gravat a les noves samarretes de l'equip: "estima Siurana, odia el feixisme". Per això tenen clar que l'atac d'aquest matí al seu camp està fet per feixistes i ja ho han denunciat als Mossos d'Esquadra.

L'anonimat i immediatesa de Twitter està desenvolupant el creixement d'aquests discursos d'odi i missatges feixistes en diversos comptes, tant d'entitats i agrupacions, com de persones a nivell individual. Mostra d'això és la creixent marxa que està patint la xarxa social de personalitats polítiques, mediàtiques i de la societat civil, sobretot dones. Durant el 2021 van deixar Twitter, entre d'altres, Ada Colau, James Rhodes, Zahara, Javier Ambrossi o Dulceida.