Amb l’adrenalina encara intacta, i amb ganes de més, el peraladenc Jaume Vilardell Marín s’ha proclamat campió de Catalunya en la categoria CM Plus de muntanya amb el seu Bango BR52. Natural de Sant Cugat del Vallès, però establert a Peralada fa més de quaranta anys, Vilardell ha pujat al calaix més alt del podi català als seus setanta-un anys, una fita que suma després de començar poc després d’haver-se jubilat. L’any 2017, Vilardell acabà en la tercera posició en categoria CM Promoció i, enguany, ha estat el més ràpid per seguir incombustible.

«De jove, amb vint-i-tres anys, corria amb cars. De fet, vaig ser campió de Catalunya l’any 1973, però ho vaig haver de deixar per temes laborals. Sempre m’ha agradat molt el món del motor, i ho vaig recuperar quan em vaig jubilar. Vaig descobrir el «car cross», vaig comprar els cotxes i vaig començar a pujar muntanyes», explica Vilardell sobre els seus inicis en aquesta disciplina de motor. Una trajectòria marcada, també, pel seu caràcter familiar, ja que es tracta de tot un estil de vida per a ell, la seva dona i el seu fill. «Tinc la gran sort que la meva dona i el meu fill em recolzen molt. Són nou curses arreu de Catalunya; tenim un territori preciós, fem turisme de competició i ja ens coneixem tots els restaurants on parar a dinar o sopar», explica sobre les peripècies de la família pel territori.

Com en tota disciplina de motor, el peraladenc dona molta importància a l’entrenament i la preparació, i assegura que «puc buidar un dipòsit del meu cotxe personal només pujant i baixant els recorreguts per memoritzar-los. Sempre amb cura, òbviament, estem a la carretera, però m’ho passo molt bé preparant les curses. M’agrada molt entrenar, no improviso gens ni mica».

Nostàlgia, família i relleu

«El món està canviant massa de pressa, i tot és molt diferent de com estàvem acostumats». Així resumeix Vilardell el present de les curses de muntanya, però també la realitat actual. «Jo vaig ser president del Motor Club de Sant Cugat, tenia uns vint-i-sis anys. Perdíem nits senceres en reunions, preparant curses; en aquella època treballàvem molt, ens costava diners, i aquella quinta és la que ho manté viu actualment», assegura, explicant que, sense un relleu generacional de garanties, «pot acabar desapareixent».

A casa, almenys, sembla que aquest relleu hi és, ja que el fill de Vilardell espera poder seguir els passos del seu pare més aviat que tard.