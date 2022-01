Figueres compta amb un club de bitlles americanes, conegut popularment com el bowling, lluny de casa. I és que, des del tancament de la instal·lació privada fa uns anys, el CAT Figueres va haver de buscar una nova ubicació per entrenar i competir. Les pistes que reunien els requisits professionals d’aquest esport més properes es trobaven a Salt, on el club fa la seva activitat habitual, competint a la màxima categoria catalana, la Divisió d’Honor, amb el nom figuerenc. Carlos Martí, Daniel Cuartero, Emilio Hernández, Daniel Puentes, Juan Recio Costas, Luzdivino Recio, Juan Recio Rodríguez, Rong Bin Situ, Domingo Puentes i Dominique Lafarge són els deu jugadors que formen part del CAT Figueres, amb l’esponsorització de les empreses Angel Europa i Euromet.

«Vam haver de buscar una bolera i vam trobar la de Salt. Té les condicions, podem posar oli a les pistes, i entrenem cada dilluns allà. Un cap de setmana al mes hi ha lliga catalana, estem a Divisió d’Honor des de l’any passat i esperem salvar la categoria aquest any», explica Carlos Martí sobre la situació de l’equip, que ocupa la cinquena posició de la taula, en una lliga «molt igualada».

La part esportiva i competitiva del bowling és un gran desconegut al territori, lluny dels Estats Units, on es troba completament arrelada la seva tradició. Tot i això, Catalunya és una de les referències d’aquesta disciplina en l’àmbit estatal. «Hi ha poca gent que comenci, la federació catalana és l’única de l’Estat espanyol que està reconeguda per la federació internacional. Catalunya podria jugar un campionat del món, però Espanya ho va vetar. Si juga Espanya, no pot jugar Catalunya, és la mateixa història de sempre», explica sobre un esport extremadament tècnic, on la concentració juga un paper clau. «És molt tècnic, necessites força per donar velocitat a la bola, fer un pèndol molt deixat anar. Ara, les boles són reactives, reaccionen amb poca cosa. És complicat ser molt regular, però ens aproximem una mica. Mentalment, has de poder estar tranquil i concentrat, si t’equivoques és complicat revertir la situació», assegura Martí.

Un dels grans esculls que té el bowling actualment és el caràcter privat de les pistes. I és que aquestes solen ser propietats d’empreses de màquines recreatives i les pistes són «un pretext per muntar el bar i posar-hi les màquines». Aquest pretext serveix al CAT Figueres per ser un dels clubs més competitius de Catalunya, encara que hagi de ser des de Salt per falta de bolera a Figueres.

