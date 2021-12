L'entrenador de la UE Figueres Moises Hurtado es va mostrar molest a la roda de premsa posterior al partir d'ahir, dijous 23 de desembre, a Vilatenim. El tècnic va criticar l'actitud i el comportament d'alguns seguidors del Sant Andreu. Durant el partit, un grup d'aficionats ultres andreuencs van llançar objectes a un jugador del Figueres.

El partit va haver de ser aturat per l'àrbitre durant uns minuts, fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, moment en què es va poder reprendre.

Altres episodis violents s'han viscut aquesta temporada amb el Sant Andreu. Un va ser a Vilafranca mentre que l'altre va tenir lloc a Guineneta.

En les declaracions, Hurtado va afirmar que "és increïble que vinguin aquí, una gent que ja l’ha liat la setmana passada, i venen aquí a liar-la". L'entrenador també va explicar que, a les xarxes socials, li havien dit feixista.

Per aquest motiu, el tècnic els va contestar amb "no sé què entenen per feixisme aquesta gent, primer que mirin la RAE i després que s’ho facin mirar perquè és increïble que gent així estigui en un camp de futbol".

L'afició del club figuerenc ha condemnat les actituds del Sant Andreu a través de Twitter.

Imatges que no hauríem de veure ni a Figueres ni enlloc. Aquestes actituds no tenen lloc al futbol. No a la violència, sigui del bàndol que sigui. Orgullosos, un cop més, de la nostra afició. @UEFigueres @AficioUEF @FrontUnio pic.twitter.com/Ou6v5xa2hK — Afició UE FIGUERES (@AficioUEF) 24 de diciembre de 2021

La UE Figueres va perdre als últims minuts quan guanyava per 1-0, en un partit que va afrontar amb 11 baixes i 4 juvenils. Els gols dels andreuencs van arribar al 88' i al 99'.