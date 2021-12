El Municipal de Riudarenes hauria d’acollir demà al migdia el derbi entre el Girona B i el Peralada, però el partit ara mateix està en perill després que ahir el club blanc-i-vermell anunciés fins a tres casos positius en el seu filial. Les últimes proves van servir per comprovar que entre jugadors i membres del cos tècnic, tres persones tenen coronavirus. Les federacions catalana i espanyola n’estan al cas i ara caldrà veure quina és l’evolució per decidir si el matx es juga o no. El Peralada ja va haver d’ajornar el seu últim partit per casos positius del seu rival, el Manresa.