El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras Vigo (Sabadell,1948), explica en quin moment es troba el futbol català i l’ens federatiu que el regeix.

Deixem enrere un any i mig de pandèmia, com valora tots aquells mesos, ara amb perspectiva?

Complicats. Hi ha decisions de les quals n’estic molt orgullós, i d’altres no. Vam prendre moltes decisions en molt poc temps. En l’àmbit econòmic va ser un desastre, com en qualsevol altre sector, però n’hem sortit bé. Ara estem pel bon camí i penso que ha arribat el moment de tornar a parlar de futbol.

Per què mentre es mogui la pilota, menys problemes, no?

Quan la pilota es belluga, la gent pensa en la pilota, en el partit de diumenge, i no en la pandèmia. Els arbres no et deixaven veure el bosc.

Estan treballant amb precaució en aquests moments? La situació empitjora.

Espero i desitjo que la situació actual no ens faci aturar la competició. Tenim una cosa bona, la vacuna. Està demostrat que funciona, hem de respectar els protocols i no podem abaixar la guàrdia. La competició l’acabarem, amb més o menys problemes, o suspensions. Si passa, es juga un altre dia i a seguir.

Han notat un repunt de problemes i suspensions aquests dies?

Sí. Vam començar notant-ho al futbol 7, ja que un dels focus principals han estat les escoles. No és alarmant encara, ara estarem quinze dies sense futbol base.

Què ha après la Federació en aquest temps de pandèmia?

Hem après a ser més humans, més conservadors i que el món del futbol l’hem trobat a faltar. L’esport és més important del que semblava. A vegades, només jugar és prou valuós. No tot s’acaba sobre la gespa, podem discutir-nos per un gol o fora de joc, però no podem suplir algú que ja no hi és.

Ve a Girona a parlar sobre el futur del futbol català. Què vol dir?

Passa per tenir un millor pla de competició, millor reglament; hem de protegir els clubs petits i hem de blindar la Federació Catalana de Futbol econòmicament, i d’actituds de presidents que no són les més recomanables, començant per mi mateix, i tots els que puguin venir. Ho farem amb unes normes que es portaran a l’assemblea per no poder prendre segons quines decisions importants sense el pas per l’assemblea i la votació.

Nota que està assenyalat en aquest sentit?

Hi ha gent que se sent assetjada per la meva bona gestió, perquè considero que he fet una bona gestió al capdavant de la FCF, i no els hi agrada. Posa al descobert moltes males gestions que hi havia fins ara. Hi ha gent que parla malament de mi, manats i manipulats per gent que saben què han fet dins. És molt estrany que jo només sigui dolent per una persona i un mitjà de comunicació. Que cadascú pensi el que vulgui, o el que cregui que és cert. Jo estic molt tranquil.

Hi ha algun capítol encara que s'hagi d'obrir en temes judicials?

No, això l'UCO hi està treballant. Qui està imputat és el senyor Andreu Subies, jo no. A partir d'aquí, això no es pot tornar a permetre a dins la FCF. No es poden espoliar els diners de tothom, si ho denuncio, és perquè ho crec. Hi ha hagut conductes irregulars, i hi han de treballar els jutjats.

Passem a parlar de futbol. Ha rebut alguna proposta interessant en aquesta ronda de reunions?

No de Girona, però si de la resta de Catalunya. Sembla que és bo que els grups no siguin tan llargs com fins ara. Són lligues que duren massa, i és normal que el campió pugi de categoria, però penso que també s'ha de donar una opció a un segon equip, i que surti d'un play-off, per donar-li vida a la competició fins al final. També hem d'evitar les golejades en el futbol base, no sé ben bé com podem fer-ho, per fases per exemple, però evitar els resultats de 20 a 0. No són gaire agradables. S'ha de reglamentar i hem d'actualitzar-ho. No sé quant trigarem, però volem treballar-hi.

I sobre el futbol femení, poden fer més?

Es va acabar la campanya orgullosa fa uns anys, i nosaltres l'hem ampliat sense parar-la en cap moment. Seguirem allargant-la. Si soc president, vull intentar buscar més recursos per pujar les campanyes orgullosa i tots som un equip.

Per cert, quina és la salut del futbol català?

El futbol català està bé, tenia un desencís molt fort per la pandèmia. Els presidents de club són gent d'una altra pasta. Tenim el repte d'acabar de passar la pandèmia i fer arribar el futbol del segle XXI a la FCF.