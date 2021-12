El Tennis Taula Tramuntana Figueres ha perdut aquest cap de setmana contra el Tecnigen Linares per 3 a 4, després d’un partit que s’ha allargat prop de tres hores al gimnàs de l’institut Olivar Gran, on les altempordaneses no han pogut donar la sorpresa contra les andaluses en l’últim enfrontament de la primera volta de competició a la Superdivisió Femenina. En el partit de dobles, Tin-Tin Ho i Clàudia Caymel han salvat la situació i, després, individualment, han sumat uns punts més per deixar l’empat a tres en el marcador. En l’últim enfrontament, Jana Riera s’ha vist superada clarament per Roxana Istrate (0-3), certificant el triomf visitant i posant punt final a la primera volta de lliga per als dos equips.

Així doncs, les figuerenques acaben aquesta jornada amb els mateixos sis punts que sumaven anteriorment, baixant a la tercera posició, empatant amb el mateix Linares, i també el Vic, que escala a la segona posició, sense perdre de vista l’objectiu real de l’equip figuerenc, que no és altra que la permanència a la màxima categoria estatal del tennis taula. «Tenim un regust agredolç per acabar la primera volta, ja que hem tingut oportunitats per endur-nos el partit. Podríem haver guanyat i així assegurar la permanència, però això no treu la bona primera volta de l’equip. Estem en la lluita per tot i seguirem treballant per aconseguir el millor resultat possible», ha explicat la jugadora Clàudia Caymel després del duel.