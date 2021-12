El Peralada ha pogut descansar més del compte aquesta setmana, ja que el duel que havia de disputar contra el Manresa s’ha ajornat a causa d’un brot de Covid-19 a la plantilla visitant que hauria afectat fins a quatre jugadors en un primer moment. Un contratemps que ha impedit celebrar el duel corresponent a la setzena jornada de lliga, que encara no compta amb una data definida. Si no hi ha cap contratemps més, el duel es podria recuperar en els primers deu dies del 2022, ja que es tracta d’un partit de la primera volta i, entre el 23 de desembre i el 2 de gener es posarà punt final al primer tram del curs.

El Peralada visita Riudarenes aquest divendres (12h) per enfrontar-se al Girona B en l’últim partit de la primera volta. Els homes d’Héctor Simón han aguantat setmana a setmana en la lluita pel lideratge, situant-se en aquests moments en la tercera posició amb vint-i-set punts, una jornada menys que el Girona B, que en suma trenta, i dues menys que la Unió Esportiva Olot, que en suma trenta-un, i descansa aquesta última jornada de la primera volta. Amb set victòries, sis empats i només una derrota, els xampanyers sumen vint-i-tres gols a favor i vuit en contra, unes dades que els situen a la zona alta de la classificació on s’enfronten a un Girona B que només ha perdut un partit a Riudarenes, contra la Unió Esportiva Figueres (0-1), amb el ple en victòries restant. El Peralada afronta un dels duels més importants del curs contra un rival directe, a més del descans de l’Olot d’Albert Carbó. Una situació que deixa a punta de caramel el lideratge de la lliga si el Peralada manté el gran estat de forma de l’equip, un estat de forma que ha demostrat en una primera volta que està a punt d’acabar.