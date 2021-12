Cara i creu dels equips altempordanesos a Primera Catalana en aquesta última jornada abans d’encarar les vacances nadalenques. L’Escala ha acabat el 2021 amb la victòria contra el Martinenc (0-1) gràcies al gol de Jam Baldeh (87’) per mantenir el lideratge una setmana més al capdavant de la classificació, per davant el Bescanó que ha hagut de suar de valent per sumar els tres punts de la seva visita al Municipal de Les Forques. Els bescanonins s’han emportat els tres punts de la seva visita a La Jonquera gràcies a un solitari gol de Brice Keumanga (76’) a la sortida d’un còrner. Una diana que va certificar la derrota jonquerenca en un partit on han generat oportunitats de gol, però on l’encert no ha acompanyat als homes d’Arnau Liesa per tancar aquest 2021 amb una derrota i com a cuers de la categoria amb dos punts, lluny dels vuit que suma el Costa Brava B, el rival immediat.

Per la seva banda, l’Escala tornarà a competir el diumenge 9 de gener (16h) al Nou Miramar, mentre que La Jonquera encara ha de recuperar els minuts finals contra el Martinenc, aquest dijous 23 de desembre (21h).