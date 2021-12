L’Empuriabrava-Castelló acaba l’any amb els deures fets, i és que els homes de Txema Ortega s’han imposat aquest cap de setmana contra la Marca de l’Ham en el derbi altempordanès de la jornada (4-1). Així, els castellonins acaben el 2021 en la segona posició de la lliga amb vint-i-vuit punts, sis per sota el Can Gibert que ha perdut per primera vegada aquesta temporada davant el Porqueres d’Àngel Roig. Tanmateix, l’Empuriabrava-Castelló acaba aquest 2021 com a millor equip altempordanès a Segona Catalana, especialment després de golejar la Marca de l’Ham al Municipal Iñaki Fernández Búfalo, on Toni Ruedas ha obert el marcador des del punt de penal (20’). Pol Compte ha ampliat la distància abans del descans (44’), i després (56’). Amb el 3-0 en el marcador, Jairo ha retallat la distància, però Pitu Labrador ha deixat el 4-1 definitiu a la recta final (88’).

Per la seva banda, l’AE Roses ha empatat davant el Sant Jaume de Llierca (1-1) gràcies al gol de Batis (40’) abans del descans per suma un punt i mantenir la vuitena posició de la taula. Tanmateix, el Llançà ha sumat un bon punt contra el Comacros (2-2), gràcies als gols d’Eladio (26’) i (59’) per salvar la situació dels costaners i situar-se en l’onzena posició de la taula amb nou punts i una bona dinàmica abans d’acabar l’any.