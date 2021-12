La Unió Esportiva La Jonquera B s’ha retrobat amb la victòria aquest cap de setmana contra el Borrassà (5-1), amb remuntada inclosa, on els fronterers s’han sabut sobreposar al gol inicial de Romero (16’). Amb el 0-1, Lluís Blavi ha empatat el duel (22’), i no ha estat fins a la segona meitat quan els locals han acabat de reaccionar del tot. El gol de Ganga (49’) i un hattrick del jonquerenc Arnau Garcia (55’), (58’) i (74’) han fet decantar la balança a favor dels blanc-i-verds per acabar l’any amb un bon gust a la boca.

Per la seva banda, el Viladamat continua intractable al capdavant de la classificació del grup 17 de Tercera Catalana. Aquesta jornada, els de Botxi s’han imposat al filial de l’Empuriabrava-Castelló (0-3) amb un gol de penal de Roger Puig (44’), una diana de Gil (82’) i un altre gol de penal d’Agus Redondo (83’) per certificar el triomf i blindar, una mica més, la primera posició de la taula, cinc punts per sobre el Bisbalenc. Aquesta jornada, els homes d’Albert Albert han superat el Roses City amb un ajustat 2-1, on el gol rosinc de Yeray (75’) no ha estat suficient per deixar enrere la derrota de la setmana passada contra el Bellcaire i acabar l’any 2021 amb una alegria sobre la gespa, abans de visitar el Cistella aquest dimecres (20.30h).

Derrota Revés de l’AE Roses contra l’OAR Vic (0-3)

L’AE Roses femení ha perdut aquest cap de setmana contra l’OAR VIC (0-3), en un duel on les osonenques han dominat la segona meitat per endur-se els tres punts. Les rosinques acaben el 2021 en la desena posició amb deu punts, mentre que l’Esplais, que no ha jugat aquesta jornada, és penúltim amb tres punts.