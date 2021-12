Els socis i sòcies del FC Barcelona han aprovat aquest diumenge amb un 87,8% de vots positius, d'un total de 48.623 participacants, el referèndum per al finançament de l''Espai Barça', que habilita a la Junta Directiva de Joan Laporta a buscar un crèdit de fins a 1.500 milions d'euros per a emprendre ja el remodelat projecte respecte al votat inicialment el 2014.

En total han sigut 42.693 els vots a favor --el 87,8 per cent de la participació-- els que han donat aquesta llum verda a tirar endavant l''Espai Barça', amb només 5.055 vots en contra --10,4 per cent-- i 875 abstencions --1,8 per cent--.

Amb aquest resultat, el referèndum queda aprovat i dona permís i llum verda a una operació de finançament de fins a un màxim de 1.500 milions d'euros, amb els quals es podran tirar endavant les obres de l''Espai Barça', amb previsió de tenir el nou Camp Nou a la fi de 2025 (començant les obres en 2022), el nou Palau Blaugrana en 2026 i el 'Campus Barça' --oficines i hotel-- per a 2027.

Com es finançarà aquest 'Espai Barça'? Es demanarà un crèdit a Goldman Sachs d'un màxim de 1.500 milions d'euros, per a finançar un projecte desglossat de la següent forma: futur Camp Nou (900 milions), nou Palau Blaugrana (420 milions --inclou Petit Palau, pista de gel i pàrquing d'autobusos--), Estadi Johan Cruyff (20 milions), inversions urbanístiques (60 milions) i Campus (100 milions).

A les 20.00 hores, quan faltaven una hora de votació, havien votat un total de 45.987 socis i sòcies que representava el 41,74 per cent del cens electoral. I la voluntat de la Junta, en aquest moment, era poder arribar als 50.000 socis i acostar-se a la meitat del cens (ha votat el 44,13 per cent del mateix).

Amb aquest 'Sí' majoritari, es dona compliment al mandat sortit de la passada Assemblea de Socis Compromissaris del 23 d'octubre, que van aprovar de manera majoritària --405 vots a favor, 21 en contra i 6 en blanc-- la proposta de la Junta Directiva respecte a l''Espai Barça', ratificada aquest diumenge en referèndum.