Debut somiat per a Álex, Sito, Español en el món dels ral·lis, i és que el llersenc es va proclamar campió d’Espanya de Ral·lis de terra en la categoria de dues rodes motrius, una fita que no s’esperaven en la seva primera temporada a la competició, amb canvi de vehicle inclòs a mig calendari. Amb vint-i-un anys, la jove promesa de l’automobilisme ja ha deixat enrere l’inici de la seva aventura sobre rodes, quan va demanar un curs de conducció sobre gel a Andorra, per situar-se com un dels campions emergents del moment.

«No era el nostre primer objectiu de la temporada, la veritat. Volíem aprendre el màxim possible per guanyar el campionat l’any següent. En el primer tram del calendari, vam aconseguir resultats molt bons amb un ral·li cinc i vam canviar el full de ruta a mitja temporada», explica Sito Español sobre la seva primera temporada a la competició. Després de sumar molt bons resultats a Llorca, Galícia, Lanzarote i Granada, l’equip va considerar adient el salt a un vehicle de ral·li quatre, amb més potencia, tot i que mantenint la tracció en dues rodes motrius. Així, l’equip, el GC Motor Sport, patrocinat per la marca andorrana Vall Banc, va passar del Renault Clio al Peugeot 208 Ral·li Quatre. El canvi de potència es va notar de seguida, deixant enrere la categoria FIA més baixa, per aconseguir assolir el podi en les tres últimes proves celebrades a Madrid, Pozoblanco i León. «Vam veure que teníem possibilitats per lluitar pel títol i vam decidir canviar de cotxe, pujar un esglaó més i ens va sortir bé» afegeix.

Ara, amb el títol, el pilot espera poder competir la pròxima temporada per assolir nous objectius amb el mateix cotxe. «Hem acabat el curs i ara tornarem a fer les GSeries a Andorra, aquesta vegada en categoria Giant, la categoria reina. Hi participen, per exemple, el pilot Dani Sordo, i, possiblement, altres pilots com Joan Mir o Fabio Quartararo». Respecte a la pròxima temporada, Español assegura que «no hi ha res tancat, però tot pinta força bé. Competirem amb el ral·li quatre, anirem a buscar el títol, però hi ha altres premis interessants per aconseguir per, després, buscar cotes més altes».

Gel, terra i asfalt

L’aventura de Sito Español va començar quan tenia divuit anys, demanant un curs de conducció sobre gel a Andorra. De seguida, l’amor per aquesta modalitat i els resultats sobre la pista van projectar el jove fins a participar en les GSeries andorranes. En la seva segona cursa, Español va aconseguir ser el més ràpid.

«Va ser el meu debut al ral·li. A mi sempre m’havia agradat aquest món i em va dir que no se’m donava malament. Al 2020, vaig guanyar la segona cursa sobre gel, quan no havia pujat mai a un cotxe de competició gairebé. Ens vam presentar al campionat de Catalunya de promoció i júnior, només es va poder disputar una cursa i la vam guanyar», recorda. Uns inicis que van anar de la mà de la victòria en les GSeries andorranes, per deixar obert un camí ple de reptes i noves competicions fins avui.

«Vam presentar-nos al campionat d’Espanya de ral·lis de terra, i vam guanyar. Però, abans, vam competir sobre asfalt en el Ral·li de La Llana. Es feia un test on hi participava el pilot de ral·lis professional Thierry Neuville, amb tot l’equip oficial de Hyundai Shell Mobis WRT. Vam acabar segons, just radere seu», recorda Español sobre la seva experiència sobre asfalt sobre el Renault Clio, abans del canvi al Peugeot 208.

Amb experiència sobre gel, terra i asfalt, amb molt bons resultats, el jove Sito Español és un dels joves talents del món del motor en l’àmbit estatal. Un talent totterreny, menys en la categoria, ja que seguirà sobre dues rodes motrius, i no quatre, almenys una temporada més.