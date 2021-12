El Peralada assalta Vilatenim. Per primera vegada, els xampanyers guanyen al feu figuerenc en un derbi a Tercera, contra la Unió Esportiva Figueres (1-4); un derbi de la Tramuntana que ha servit per trencant amb una estadística que pesava com una llosa de pedra per als peraladencs i que allarga, una setmana més, la sequera unionista a casa. I és que el Peralada ha fet prevaldre la seva superioritat a la taula sobre la gespa en el duel més intens del curs, on es consolida com a líder virtual de la categoria, però això ha estat una altra història en un duel on els dos equips competien per alguna cosa més que els punts.

Amb dos equips marcats per les baixes, la primera meitat s’ha tenyit progressivament de blanc-i-blau, amb un Figueres connectat des del primer moment, tot i un inici accidentat a causa de la lesió d’Urri i el primer canvi obligat al minut quatre de partit amb l’entrada de Timo. La Unió ha seguit sentint-se còmode sobre el terreny de joc, amb una oportunitat clara de Marc Reñé rematant una bola al segon pal que David Aroca ha aconseguit desviar (16’). A partir d’aquí, el Peralada ha mostrat la seva cara més efectiva per avançar-se en el marcador. Un servei de Jaime al centre ha estat pispat per la pressió xampanyera per habilitar Adrià Casanova, que despenjant-se cap a la dreta, ha sorprès amb un tir creuat per enviar la bola a la dreta de la porteria del Figueres i celebrar el primer gol del dia a Vilatenim (28’). La gestió dels minuts posteriors li ha jugat una mala passada als xampanyers que, igual que la setmana passada contra el Vilafranca, ha encaixat el gol de l’empat cinc minuts després. Pugi ha enganyat a tothom des de la banda dreta, quan Aroca esperava la centrada, el blanc-i-blau ha enganxat a contrapeu el porter del Peralada amb un potent tir que s’ha colat per empatar (34’). Poc abans del descans, la Unió ha tornat a patir problemes físics amb la lesió de Rami, donant entrada a Joel Arimany (41’). Sense adormir els últims instants del primer acte, el Peralada ha tornat a posar-se per davant en el marcador. Joan Tomàs ha trobat línia de fons des de la dreta per fer la passada enrere, on el capità Sergi Romero, avui jugant de pivot, ha arribat en segona línia. Amb tota la sang freda del món, retall excepcional al cor de l’àrea per perfilar-se i marcar a plaer amb l’interior de la dreta (42’). Un gol que ha esperonat momentàniament els dos equips, però amb un conjunt xampanyer que ha mantingut la sang freda per segellar la superioritat en el primer assalt. En la represa, la Unió ha sortit amb tot, i el Peralada també, assegurant que el resultat de la primera meitat faria curt. El teva-meva d’ocasions s’ha donat en els primers compassos del segons temps sense gaires ensurts, fins que una jugada enrevessada ha acabat de desequilibrar la balança a favor dels xampanyers. En una jugada a pilota aturada, dos refusos i una rematada sense perill, Romero ha pentinat una bola sense ni tan sols salta, davant la porteria, marcant el seu doblet particular a Vilatenim, on un dia va ser capità de la Unió (59’). Aquí no acabaria la festa pels homes d’Héctor Simón, que encara han fet sagnar més la ferida amb el gol de Raúl, que després de deixar enrere tres jugadors, ha ajustat un bon tir amb cama esquerra per posar un dolorós u a quatre a Vilatenim (79’). Una victòria que, després de tot i després de tant, servirà per mantenir el somriure xampanyer a la comarca, almenys, fins que es tornin a veure les cares a Peralada. FITXA DEL PARTIT U.E. FIGUERES: Jaime, Pugi, Jorge Torres, Dani Gómez (Carlos Garcia, 64'), Rami (Joel Arimany, 41'), Ivan Pérez (Pere Espunya, 64'), Marc Reñé, Toni Gamell (Nil Congost, 64'), Urri (Timo, 7'), Suaibo i Pau Tubert. C.F. PERALADA: Aroca, Caball (Marc Medina, 83'), Eloi Zamorano (Biel Font, 66'), Sergi Romero, Pol Gómez, Adrià Casanova (Nil Chacón, 83'), Josu Currais (Adam Ouaaliti, 83'), Joan Tomàs (Raúl Martínez, 72'), Alan Baró, Llorenç Busquets i Guillem. ÀRBITRE: Enric Bureu Méndez (Barcelona) GOLS: 0-1, Casanova (29'); 1-1, Pugi (33'); 1-2, Sergi Romero (42'); 1-3, Sergi Romero (59'); 1-4, Raúl (80'). ESTADI: Municipal de Vilatenim