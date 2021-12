La jornada quinze del grup V de Tercera RFEF embolcalla el primer derbi altempordanès de la temporada. La Unió Esportiva Figueres rep la visita del Peralada aquest diumenge (12h) a l’Estadi Municipal de Vilatenim. Els blanc-i-blaus busquen la primera victòria de la temporada com a locals amb el factor Vilatenim com a principal arma, ja que els xampanyers no han aconseguit encara la victòria al feu figuerenc en un derbi a Tercera.

En els xocs directes entre unionistes i peraladencs a Tercera Divisió, entre el 2014 i el 2017, el Figueres es va imposar per 2-1, 2-0 i 2-1, respectivament. Només la temporada 2019-2020, el Peralada va aconseguir puntuar (1-1). El curs passat, tot i la dinàmica ascendent dels xampanyers i el moment delicat dels figuerencs, la Unió es va apuntar el derbi (3-1) per allargar una estadística sempre favorable als de Vilatenim.

«On tenim el gran problema és a casa i no en sabem encara el perquè. Esperem poder solucionar-ho com més aviat millor, i més en un partit tan important com el derbi amb el Peralada. Esperem sumar la primera victòria de la temporada a casa en el derbi», explica Mosiés Hurtado, tècnic de la Unió Esportiva Figueres, abans del duel.

Per la seva banda, Héctor Simón valora la importància del partit amb una sensació semblant a la que va viure davant l’Olot fa unes setmanes. «És un derbi especial, jugadors nostres han jugat amb la samarreta del Figueres. Sento que serà un derbi maco per a l’aficionat, esperem màxim respecte dins i fora del camp. Respecte al joc, sabem que juguem contra un Figueres amb bona dinàmica fora, en un camp gran, on podrem desplegar el nostre joc i treure els tres punts fora de casa», explica el llançanenc abans del xoc.

També amb una dinàmica millor lluny de casa, el Peralada busca trencar una estadística que l’ha fet no celebrar cap victòria a casa del veí. Com ha passat anteriorment, la posició a la taula, les dinàmiques i els estats de forma tenen poc efecte en un derbi on els dos equips s’hi juguen alguna cosa més que tres punts.