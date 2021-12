El CER Robin Prisco-l’Escala ha acceptat el repte de competir aquesta temporada a la Superdivisió Masculina, la màxima lliga estatal de tennis taula, amb dos jugadors formats a la base del club. Iker González i Norbert Tauler representen el final d’un camí que va començar el club fa uns quants anys, quan van impulsar la base escalenca per poder nodrir el primer equip amb jugadors de la casa. Juntament amb els dos altempordanesos, l’egipci Mohamed Ahmed Elsayed Elbeialy i el rus Ramil Mutygullin completen la plantilla d’un equip que busca la salvació en una de les lligues més complicades dels últims anys. I és que el nou format amb dos grups diferents de sis, la retirada del club madrileny CTM Móstoles i la falta de ritme competitiu d’un calendari irregular converteixen aquesta temporada 2021-22 en tot un repte per als escalencs i les seves aspiracions a la màxima categoria estatal.

«Estem en un moment on després de molts anys promocionant la base hem arribat a tenir dos jugadors nostres al primer equip. Per a nosaltres era una prioritat i ara tocarà mantenir l’equip. Tot i que tenen un nivell prou alt, la lliga i la competició d’aquest any és molt complicada. Encara necessitem jugadors estrangers per mantenir la categoria», explica David González, delegat i responsable de tennis taula al CER, que suma una trajectòria de trenta-vuit anys a l’entitat. «Des de fa moltes temporades, la federació espanyola va obrir el mercat i pots tenir jugadors d’un nivell molt alt que juguen altres lligues i aquí. Nosaltres també en tenim d’aquests, però fa que els equips poderosos tenen més possibilitats a l’hora de fitxar i a nosaltres ens juga en contra. Tenim un dels pressupostos més baixos de la lliga i és complicat», afegeix sobre la situació dels jugadors internacionals a la competició.

A més d’aquesta situació, el calendari no acompanya als altempordanesos. I és que, davant la retirada del Móstoles, i el format a doble grup que redueix el total de partits per disputar, han deixat més d’un mes i mig sense competició als jugadors escalencs que no competeixen en altres lligues. Un ritme competitiu que «es nota» en els palistes del club. De moment, el CER Robin Prisco-l’Escala suma el tres de tres en derrotes i suma zero punts, dos menys que el seu rival directe en aquests moments per evitar el descens, el San Sebastián de los Reyes.

«La veritat és que s’està fent una bona feina. Tots sabem com està la situació econòmica, estem fent un esforç amb els fitxatges i apostant per la gent de la casa. Per a l’Escala és molt important mantenir l’equip a primera divisió estatal i s’està treballant bé, és un orgull pel poble», explica Raül Centeno, president del CER l’Escala de Tennis Taula. A més considera que «el fet que el primer equip jugui a la màxima categoria estatal, fa que molts nens i nenes del poble vulguin practicar aquest esport», sobre la base del club i els nous talents que pugen actualment.

Un equip de casa: L’Escala busca la permanència

El tennis taula de l’Escala busca la permanència a la Superdivisió Masculina, la màxima categoria estatal, amb dos integrants al primer equip sorgits de la base. Iker González i Norbert Tauler són les dues peces altempordaneses de l’equip per intentar assolir la permanència aquest curs 2021-2022. De moment, l’equip suma el tres de tres en derrotes, i buscaran evitar l’única plaça de descens que queda per resoldre en el grup, després de la retirada de l’equip madrileny de Móstoles, deixant un calendari més curt i menys partits per disputar aquest curs.