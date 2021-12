Gairebé quatre hores de partit és el temps que va durar el derbi de la Superdivisió femenina entre el Girbau Vic i el Tennis Taula Tramuntana Figueres, un duel que es van emportar les altempordaneses (4-3) davant l’actual campió de lliga. Amb aquesta, les figuerenques sumen la tercera victòria del curs en quatre jornades per situar-se en la segona posició de la taula en la temporada debut del club a la màxima categoria estatal del tennis taula femení.

Jana Riera va sumar el primer punt derrotant a la base local, M. Khetkhuan (3-1). Tin-Tin Ho va derrotar Charlotte Carey (3-2) i Mariia Malanina no va donar opció a Sofia X. Zhang (3-1). Amb el 0-3 a favor, les figuerenques van perdre el duel de dobles (3-2), seguida per una derrota de Tin-Tin Ho (3-1) i una altra de Jana Riera (3-0). Amb l’empat a tres en el marcador global, Mariia Malanina va aconseguir la victòria en el joc de desempat (3-0), per deixar el 4-3 definitiu a favor de les altempordaneses, que van donar una de les sorpreses de la jornada i situar-se en la segona posició de la lliga.

D’aquí a dues setmanes, l’equip encara l’últim partit de la primera volta, a casa, contra el Linares, que suma dues victòries i dues derrotes.