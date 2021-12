La imatge gairebé aterridora ha donat la volta al món. Es veu la campiona olímpica francesa, una de les estrelles del judo del seu país, Margaux Pinot, amb l’ull de vellut i diverses macadures al rostre. És el testimoni d’una agressió masclista, la que l’esportista va denunciar haver patit per part de la seva parella, exjudoka i antic entrenador de la selecció francesa de judo, Alain Schmitt. Pinot va posar una denúncia el diumenge 28 de novembre. Dimarts, en un judici ràpid, el Tribunal Correcional de Bobigny, al nord-est de la perifèria de París, va absoldre el presumpte agressor per falta de proves.

Margoux Pinot no va voler que l’agressió soferta quedés a l’oblit, raó per la qual va pujar a les xarxes socials aquesta imatge espantosa del seu rostre, la que ha donat la volta al món, en la qual apareix amb la cara desfigurada i restes de sang. Pinot, de 27 anys, és una de les millors judokes franceses. Aquest estiu, a Tòquio, va obtenir la medalla d’or en la prova amb l’equip mixt, al marge d’un altre bronze en la categoria de menys de 70 quilos i haver sigut campiona d’Europa en dues ocasions. «El meu company ha realitzat una defensa calumniosa del que va passar –ha explicat l’esportista–. ¿Què va faltar? Potser la mort. El judo m’ha salvat però penso en aquelles dones que no puguin dir el mateix que jo».

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

J’ai été insultée, rouée de coups de poings,

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy — Margaux Pinot (@MargauxPinot2) 1 de diciembre de 2021

Ella mateixa va explicar l’agressió que va patir la matinada del 28 de novembre al seu domicili. «Vaig ser insultada, colpejada. El meu cap va impactar a terra diverses vegades i, finalment, va mirar d’escanyar-me. De seguida vaig pensar que moriria. No obstant, vaig aconseguir escapar i vaig poder refugiar-me amb els meus veïns, que van trucar a la policia. Pateixo diverses lesions. Tinc el nas trencat. I la Justícia ha decidit posar-lo en llibertat». Pinot ha hagut d’interrompre els seus entrenaments i fins almenys d’aquí dues setmanes no estarà recuperada.

El presumpte agressor va voler sortir al pas de les acusacions, no només als tribunals, on va realitzar la defensa «calumniosa» denunciada per Pinot, sinó a través del diari ‘L’Équipe’. «Cal respectar el Tribunal. Estic fart de les calúmnies perquè vaig creure que després de la sentència em deixarien tranquil. Rebo missatges d’intimidació i amenaces de mort». Segons la seva versió, la nit de l’agressió a la seva parella estava a punt de viatjar a Israel, on acaben de nomenar-lo seleccionador de judo. Schmitt va aparèixer al diari esportiu francès amb un ull de vellut i va afegir que la relació amb la seva parella «era complicada». «Ella no sap controlar les emocions. Em va dir que era un covard. Té un conflicte amb si mateixa». Ell afirmava que va ser la seva parella la que va iniciar la baralla.

Schmitt té 38 anys i el fiscal que es va fer càrrec del cas sol·licitava un any de presó al considerar-lo culpable de l’agressió «molt greu» a Pinot. El jutge va decidir que no hi havia «prou proves de culpabilitat». I va afegir, amb la consegüent polèmica a França: «Un tribunal mai és allà per dir qui diu la veritat i qui menteix». Els arguments de Schmitt, la «defensa calumniosa», segons Pinot, es van basar que l’esportista va saltar sobre ell i es va produir la baralla en la qual tots dos van xocar contra la paret i un radiador de la casa. Advertia que ell mai ha agredit ningú. Al judici, Pinot va explicar que la seva parella amagava la relació i que, sovint, la maltractava verbalment amb comentaris despectius relatius a la seva carrera esportiva. «Em deia que no arribaria enlloc». Tot va començar quan se’n van anar a dormir. «Em vaig ficar al llit amb els dits a les orelles per no escoltar-lo. I després van començar els cops». Pinot va afegir que en altres ocasions ell ja havia destrossat l’apartament que compartien.

Roxana Maracineanu, ministra delegada d’Esports, i antiga medallista de natació a Sydney 2000, va sortir en defensa de Pinot. «Per a mi, clarament, és la víctima del que va passar». Teddy Riner, triple campió olímpic amb ors a Londres, Rio i Tòquio, i Clarisse Agbégnénou, amb dues medalles d’or a Tòquio, van donar suport a la seva companya de selecció. «¿Què cal fer perquè les víctimes siguin escoltades? Cada dia dones, nens o els més vulnerables s’enfronten a la violència, ja sigui física o moral. És intolerable. Cal acompanyar i protegir millor les víctimes... És una qüestió de vida o mort», va sol·licitar Riner.

«No tinc paraules per expressar tot el que passa pel meu cap i el meu cos de dona davant el que li ha passat a la meva companya Margaux Pinot. Encara més sorpresa per la decisió del Tribunal. ¿Què es necessita perquè caiguin les sancions, mort?», va escriure Agbégnénou en el seu compte de Twitter.