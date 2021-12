La Mitja Marató de Figueres se celebra aquest diumenge 5 de desembre. Amb els dorsals limitats, encara hi ha disponibilitat per poder-se inscriure al recorregut de 21 km i 10 km, en el retorn d’una de les cites esportives per excel·lència de la ciutat de Figueres i l’Alt Empordà, arribant a la cinquena edició.